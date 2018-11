Inter, Di Gennaro chiarisce il “che squadraccia”: “Mi riferivo al Galatasaray”

Inter, Di Gennaro chiarisce l’uscita poco felice durante la sfida col Tottenham. “Che squadraccia si riferiva al Galatasaray”

Ieri sera durante Tottenham-Inter, gara vinta dagli inglesi per 1-0, nell’intervallo il commentatore di Rai 1 Antonio Di Gennaro si è lasciato scappare una parola di troppo. “Che squadraccia” si è sentito durante un fuori onda, frase che non è passata inosservata a tutti i tifosi sintonizzati su Rai 1 e che ha creato non poco clamore. Pochi minuti fa è arrivato il chiarimento di Di Gennaro tramite il proprio profilo Facebook.

IL CHIARIMENTO DI ANTONIO DI GENNARO

“Il termine ‘squadraccia’ non era riferito all’Inter ma ad una precisa domanda che mi aveva fatto il collega. Prima di rientrare in collegamento, sulla squadra del mio ex allenatore Terim, ancora sconfitta in Russia. Mi dispiace per il disguido. Non mi permetterei mai. Soprattutto per i tanti tifosi nerazzurri”. Di Gennaro, quindi, si riferiva al Galatasaray e non all’Inter che stava giocando in quel momento oltre che a commentarla.