Inter – Di Caro: “I nerazzurri hanno fatto poker e i margini di crescita…”

Di Caro: “Le scelte di Spalletti hanno pagato”

Il vicedirettore della gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, commenta la vittoria ottenuta dall’Inter nella serata di ieri, sabato 29 settembre, contro un buon Cagliari. I nerazzurri di Luciano Spalletti hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva. “In serata l’Inter ha fatto poker: quarta vittoria consecutiva tra Champions e campionato. Un po’ sofferta contro un buon Cagliari, ma impreziosita dai bel gol di Lautaro, primo in A, e Politano. Spalletti ha messo in atto un massiccio turnover in vista della sfida contro il Psv, la stagione è lunga e il cammino in Coppa importantissimo. Le scelte alla fine hanno pagato. I margini di crescita sono sempre molto ampi, ma le vittorie sono come le ciliege, una tira l’altra e non saziano mai” – ha pubblicato il professionista -.

Ora l’Inter è attesa dalla seconda gara del girone di Champions contro il Psv in Olanda. Diversi giocatori, tenuti in panchina per precauzione da Spalletti, torneranno ad occupare il loro posto all’interno dell’11 titolare del manager di Certaldo. Diversi interpreti, seconde linee, hanno sorpreso e il tecnico può essere soddisfatto della loro prestazione nonostante una gara non gestita nel migliore dei modi da parte di Nainggolan e compagni. Tra i migliori, sicuramente Lautaro Martinez, che ha sbloccato l’incontro, Dalbert, Borja Valero e Politano, autore della rete del definitivo 2-0.