Inter, delusione De Vrij: le parole del difensore dopo il PSV

Intervistato dai cronisti suoi connazionali al termine della sfida contro il PSV, il difensore dell’Inter De Vrij si è mostrato molto deluso. Ai microfoni di Veronica infatti, l’ex Lazio ha espresso tutta la sua amarezza per un passaggio del turno non arrivato per demerito soprattutto della squadra. Abbandonare la Champions League pur avendo conquistato 8 punti fa male, ma diciamocela tutta, l’Inter è stata padrona del suo destino crudele.

Adesso ciò che conta sarà ripartire sin da subito in campionato e cercare di rimanere nei piani alti della classifica. Il tutto, per ritornare in Champions League nuovamente e riscattarsi. Partire dalla quarta fascia non è mai semplice, ma non riuscire a battere in casa una squadra già eliminata diventa letale.

Inter, De Vrij: “PSV molto forte nonostante fosse già eliminato”

“La delusione è molto grande, non abbiamo sfruttate le nostre occasioni. E’ un peccato, nella ripresa siamo stati sfortunati. Potevamo ancora vincere, ma la palla non è entrata. Ovviamente sapevamo che il Psv aveva una squadra forte, anche se erano già eliminati e che non sarebbe stato facile. Ma avevamo anche abbastanza possibilità di raggiungere il nostro obiettivo”. Queste le parole del n°6 nerazzurro che come tutti i suoi compagni di squadra inghiottirà a fatica un boccone amaro come questo.