Inter, definito l’orario della conferenza che introdurrà la sfida contro il Parma

Spalletti introdurrà il match

Luciano Spalletti, alle ore 15.00, di domani presenterà, in conferenza stampa, la prossima sfida dell’Inter contro il Parma. I nerazzurri apriranno la quarta giornata di campionato della Serie A Tim nell’anticipo di sabato alle ore 15.00.

Il tecnico di Certaldo, dopo la sosta riservate alle Nazionali, risponderà alle domande dei giornalisti. Ci saranno anche ulteriori aggiornamenti sui calciatori che hanno riscontrato dei problemi fisici, ultimo in ordine di tempo il terzino Sime Vrsaljko. Non sono esclusi anche ulteriori approfondimenti anche in vista della gara d’esordio che Icardi e compagni sosterranno martedì alle ore 18.55 contro il Tottenham in Champions League.

