Inter, De Vrij è ufficialmente nerazzurro. Ecco i dettagli del contratto

Firmato il contratto fino al 2023

Stefan De Vrij è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore olandese ha firmato il contratto che lo legherà al club milanese fino al 30 giugno 2023. Piero Ausilio, direttore sportivo della società di Corso Vittorio Emanuele, lo ha inseguito a lungo e, alla fine, il suo lavoro è stato ripagato dalla firma dello stesso centrale.

La Lazio, ex squadra del giocatore, non ha gradito il fatto che l’Inter avesse formalizzato e reso pubblico l’accordo prima dell’ultima giornata di campionato, prima della sfida dell’Olimpico. L’Inter ha vinto quella gara per 3-2 grazie al gol di Vecino e ad un rigore segnato da Icardi, ma provocato da De Vrij.

Le polemiche dei giorni successivi hanno lasciato spazio al Mondiale e alla gioia dello stesos giocatore. L’olandese, dopo anni di gavetta a Roma, si prepara al grande salto. La Beneamata, con l’ingaggio dello stopper Orange, va a rinforzare un reparto già molto forte. La retroguardia della squadra nerazzurra, infatti, è stata una delle migliori dello scorso campionato.

Luciano Spalletti può ritenersi soddisfatto di questa prima fase della sessione di calciomercato. Ausilio e staff hanno messo a punto ben 5 acquisti e non hanno intenzione di fermarsi. Mancano ancora almeno altri tre tasselli alla nuova Inter.