Inter – De Grandis: “La miglior prestazione stagionale dei nerazzurri”

De Grandis: “I nerazzurri hanno vinto tutti i contrasti”

L’Inter vince 3-0 a Roma contro la Lazio grazie alla dopppietta di Icardi e alla rete di Brozovic. I ragazzi di Spalletti si dimostrano all’altezza dell’impegno e mantengono il pallino del gioco sin dai primi minuti di gara. Stefano de Grandis, giornalista di Sky Sport, ha elogiato la squadra allenata dal manager di Certaldo. “L’Inter è stata forte a livello di gioco, ha vinto tutti i contrasti. E ha trovato in Brozovic uno dei migliori registi del campionato” – ha affermato il professionista -.

Ora la squadra di Milano, reduce da sei vittorie consecutive in campionato, è attesa a San Siro contro il Genoa, il quale sarà in campo nella giornata di mercoledì, 31 ottobre, con il Milan sempre al Meazza. La crescita di Icardi e compagni è sotto gli occhi di tutti. Sarà necessario, ora, continuare a mettere in mostra, a mettere in campo il livello di gioco delle ultime uscite.