Inter, da separato in casa a migliore in campo. L’esterno…

Candreva: Spalletti ha un’arma in più

L’Inter cerca la terza vittoria consecutiva dopo quelle conquistate contro Spurs e Sampdoria. I nerazzurri, che hanno ritrovato almeno a sprazzi il loro gioco e la loro pericolosità offensiva, saranno di scena a San Siro contro la Fiorentina nella giornata di domani, martedì 25 settembre. La squadra di Spalletti ha ancora diversi problemi da risolvere, soprattutto in fase offensiva. Gli esterni incidono poco, Nainggolan è ancora in ritardo di condizione e Icardi, nonostante la sua pericolosità sotto porta, non aiuta la squadra in fase di construzione.

L’argentino e il belga vengono spesso richiamati dall’allenatore di Certaldo perchè cercano poco la sfera, perchè si fanno coinvolgere poco all’inizio dell’azione. I due top player della formazione milanese dovranno lavorare su questo aspetto. Gli esterni, invece, devono risultare più continui e meno monotoni dal punto di vista delle giocate. Tra questi ultimi, Candreva si sta distinguendo in positivo. L’azzurro, in questo momento, è l’arma in più di Spalletti.

Migliore in campo contro la Samp

Antonio Candreva, schierato titolare contro la Samp a Marassi a sorpresa, si è dimostrato all’altezza del compito. L’azzurro ha corso, spinto, coperto e messo in difficoltà il portiere avversario. Oltre ad un palo clamoroso, il numero 87 nerazzurro ha sfiorato la rete su cross di Nainggolan. Audero, in quell’occasione, si è superato.

Contro la Fiorentina, Spalletti dovrebbe riconfermare Politano ed inserire Perisic dal primo minuto, anche se il croato non è ancora al meglio della condizione. L’ex Borussia Dortmund, entrato nella ripresa a Marassi, è stato decisivo con il cross dal quale è scaturito il gol vittoria di Brozovic.

Keita, anche lui inserito nella ripresa proprio al posto di Candreva, ha fatto il suo sulla fascia, ma deve migliorare dal punto di vista delle scelte e della lucidità delle giocate. Il senegalese ha la tecnica, la qualità per migliorare la manovra e le iniziative offensive nerazzurre, ma serve migliorare in vista dei prossimi impegni.