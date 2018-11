Inter, cresce l’ottimismo per Nainggolan: la situazione (GdS)

Inter, Nainggolan calcia

L’Inter si sta avvicinando alla partita di domani contro il Genoa, così come si sta avvicinando alla super sfida contro il Barcellona di martedì sera. E la squadra nerazzurra arriva a questo doppio appuntamento con il morale a mille e nella giusta condizione. Tutta la rosa, tranne uno. Stiamo parlando, ovviamente, di Radja Nainggolan.

Il belga sta lavorando duramente per esserci martedì: ieri, infatti, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è tornato a calciare a undici giorni dalla distorsione alla caviglia rimediata nel derby dopo un brutto contrasto con il milanista Lucas Biglia. Alla luce di questo, cresce l’ottimismo.

Anzi, c’è di più: l’ex Roma potrebbe anche essere convocato per la sfida di domani, ovviamente però non partirebbe dal primo minuto. Spalletti non vuole rischiare niente in vista del match qualificazione contro il Barcellona, quindi Radja potrebbe essere utilizzato domani, ma solo a partita in corso e solo per mettere qualche minuto nelle gambe.

Lautaro scalpita

L’Inter, contro il Genoa, molto probabilmente, si affiderà a lui, Lautaro Martinez. Icardi viene da un lunghissimo filotto di partite giocate tutte da titolare, quindi sarebbe opportuno farlo riposare. Poco male, perché l’ex Racing de Avellaneda ha dimostrato di avere un buon feeling con le squadre rossoblu, avendo segnato il primo gol in Serie A contro il Cagliari.

In ogni caso, Lautaro merita una chance da titolare per quello che ha fatto vedere: il talento c’è, è giusto dargli spazio. Con Icardi davanti però la faccenda si fa piuttosto complicata…