Inter – Corso: “Di Herrera non ho un buon ricordo. Ecco perchè”

Inter, Corso: “Aveva deciso di vendere me ed altri due”

La Grande Inter ha segnato un’epoca, ha segnato la storia del calcio. Uno degli eroi dell’epoca, ovvero Mario Corso, svela un retroscena sorprendente che lo vede protagonista insieme ad altri due suoi ex compagni di squadra. Il retroscena riguarda il rapporto con Helenio Herrera, l’allenatore di quella Inter che vinse tutto. Il tecnico argentino, ricordato per il famoso catenaccio, viene riportato alla luce dal punto di vista non tecnico, bensì umano.

“Come persona non ho un buon ricordo, soprattutto negli ultimi anni dopo aver vinto tanto, aveva deciso che tre giocatori dovevano andare via: Guarneri, Picchi e Corso. Andava dal presidente e diceva che bisognava mandare via questo qui. Alla fine del mercato diceva: “Perché non sono andati via? Non li voleva nessuno…”. Poi al primo allenamento veniva da me e diceva: “Lo sai che il presidente voleva venderti?”. Questo era Herrera. Quando è tornato mi ha mandato via, nel ’74. La prima cosa che ha detto a Fraizzoli: “Via Corso se no non vengo”. Se non veniva era meglio, io rimanevo all’Inter” – ha dichiarato l’ex professionista -.