Inter, Condò: “La Juve non avrà vita facile in campionato solo se…”

Condò: “Inter e Roma possono dare fastidio ai bianconeri”

Paolo Condò, giornalista di Sky sport, si è concesso ai microfoni e ha offerto al sua visione del campionato appena iniziato. La Juventus, considerata la principale candidata alla vittoria dello Scudetto, può essere contrastata solo da altre due squadre. “Se saranno competitive, e se Spalletti e Di Francesco non ci metteranno troppo evitando che la Juve sparisca oltre l’orizzonte, avremo un campionato. Abbiamo definito «di metodo» il discorso su Inter e Roma perché parte dalla stessa premessa: due formazioni che la scorsa stagione hanno raggiunto il loro obiettivo – la Roma perfino di più, con la spettacolare semifinale di Champions – ma che il mercato ha profondamente cambiato, per non dire stravolto” – ha affermato il professionista -.

“Ai tempi del calcio «semplice» – quello che molti rimpiangono sognando il ritorno dei vari Borgorosso Football Club (i proprietari «ricchi scemi», per citare la famosa definizione di Giulio Onesti) – la grande società capace di costruire una formazione di valore ritoccava al massimo uno o due pezzi della rosa ogni estate («squadra che vince non si cambia»). C’era il vincolo, i contratti annuali venivano discussi in ritiro («la battaglia del grano»), il sistema era stabile. Ora che il calcio si è molto complicato – ma non si diventa la prima industria dell’intrattenimento mondiale mantenendo una struttura «pane e salame» – a volte diventa fatale dover toccare anche strutture tecniche che hanno funzionato. Non a caso stiamo parlando delle società che quest’anno hanno concluso (la Roma) o quasi (l’Inter) il percorso finanziario di rientro richiesto dall’Uefa” – ha aggiunto il giornalista -.

Dopo la sosta c’è il Parma

Dopo la sosta, l’Inter sfiderà il Parma, reduce dalla sconfitta rimediata al Tardini contro la Juventus. I giocatori emiliani, nonostante il ko, hanno messo in mostra un ottimo calcio grazie, in particolar modo, alla coppia offensiva composta da Gervinho e Di Gaudio.

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, si aspetta di ritrovare tutti i suoi interpreti al meglio. Si avvicina un periodo denso di impegni per il manager di Certaldo e i suoi giocatori. Dopo Parma e Sampdoria, infatti, ci sarà l’esordio in Champions contro gli Spurs.

La forza della compagine nerazzurra dovrà essere il gruppo. Quest’ultimo dovrà dimostrarsi unito e pronto a prendersi le sue responsabilità. Ogni singolo giocatore dovrà dare il meglio per dimostrarsi utile alla causa.