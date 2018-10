Inter – Condò: “Icardi è superiore a Higuain in area di rigore”

Condò: “Spalletti sta lavorando molto su Icardi”

Inter e Milan si avvicinano al derby di domenica 21 ottobre. Entrambe le squadre hanno i numeri, le doti tecniche e atletiche per vincere il match. Paolo Condò, giornalista di Sky sport, analizza l’incontro, analizza le due formazioni milanesi, ma, soprattutto, gli attaccanti titolari. “Icardi e Higuain sono due giocatori funzionali al tipo di gioco delle loro squadre. Higuain partecipa molto alla manovra e il Milan conta molto su quello per rendersi pericoloso e arrivare in fondo. Spalletti sta lavorando tanto all’Inter per far crescere Icardi a livello associativo non sarà come Higuain, ma in area di rigore Mauro è superiore, ha una capacità di fare gol rispetto all’attaccante rossonero, è il vero goleador” – ha affermato il professionista -.

“E’ un discorso che riguarda lo stile del gioco delle due squadre. Higuain gioca di più e Icardi segna di più. Sono due attaccanti di vertice e l’allenatore ha impostato la squadra per esaltare al massimo le caratteristiche dei loro giocatori” – ha aggiunto il giornalista -. Il match sarà accompagnato da una cornice di pubblico immensa. La società di Corso Vittorio Emanuele, infatti, stando agli ultimi aggiornamenti, incasserà una cifra record grazie alle presenze allo stadio in occasione del derby, del match con il Barcellona e del turno successivo di campionato.