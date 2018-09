Inter News: schizza il valore del brand

(Inter News) I giornali di oggi riportano la notizia dell’esplosione del valore del brand Inter, 389 milioni di euro, il doppio dello scorso anno, il triplo dell’ultimo esercizio della presidenza Thohir. 13mo posto nella lista europea, l’anno scorso l’Inter era al 28mo, solo questo dato parla da sé.

Il grande protagonista di questa crescita esponenziale è Zhang Jindong ed il suo staff che hanno permesso una crescita enorme nei ricavi extra sportivi, nelle sponsorizzazioni, con imprenditori cinesi e non che oggi fanno la fila per avere il nome delle loro aziende accostato a quello dell’Inter.

I riflessi sulla trattativa societaria

Questo gioca ovviamente una parte importantissima nella trattativa in corso tra Suning e Thohir per l’acquisto del 30% delle quote ancora in possesso di quest’ultimo.

Thohir vede il crescere il valore della società (e secondo lui dunque anche delle sue quote) giorno dopo giorno. Suning dal canto suo intende far pesare il surplus originato solo dal suo strenuo lavoro di ricostruzione dell’immagine sportiva ed economica dell’Inter.

Le trattative sono in corso, il gruppo Zhang, a quanto si legge. sarebbe disponibile a riconoscere al magnate indonesiano qualcosa in più se accettasse in contropartita non solo cash ma una parte anche in azioni Suning.

Thohir ha confermato nelle scorse ore di giocare la sua partita in puro spirito imprenditoriale, senza alcun sentimentalismi sportivi. E non potrebbe essere che così, visto che l’Inter per lui è stato solo un business.

Business is business, questi affari o si fanno in due o non si fanno. La partita non mancherà di proporre altre sorprese.