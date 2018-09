Inter, con Suning brand da Champions: Juve nel mirino. Thohir gongola

Inter totalmente rivalutata dalla proprietà Zhang

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter del gruppo Suning è già in formato Champions. Almeno in termini di investimenti.

“Una crescita esponenziale, dato che soltanto un anno fa era 28a mentre ora è molto più vicina alla Juventus 11a, anche se resta ancora lontana anni luce dai club inglesi. Il Tottenham, rivale tra 9 giorni, è decimo con 626 milioni di valore.

In attesa di cosa dirà il campo, c’è già un’ Inter che vale gli ottavi di Champions League. I nerazzurri, infatti, sono il 13° club in Europa per valore del brand: precisamente 389 milioni di euro, il doppio rispetto al 2017, più del triplo dell’ultimo dato riferibile all’era Thohir”.

Incremento record, valore raddoppiato: i nerazzurri sono già in forma Champions

Lo rosea continua, sostenendo che “l’incremento nerazzurro però è da record: valore esattamente raddoppiato, solo il Lipsia in Europa è cresciuto di più. Oggi in Europa si affaccia una squadra inesperta per la maggior parte dei suoi giocatori, ma non certo sprovveduta dal punto di vista economico-finanziario. La crescita del marchio è un valore che, abbinato all’uscita dal fair play finanziario del 2019, fa immaginare scenari positivi anche in ottica calciomercato.

Il cambio di passo dell’Inter è ancor più evidente se parametrato a quanto (poco) fatto nell’era Thohir. E la cosa finisce per pesare anche nella trattativa – tuttora in corso, al netto delle parole di chiusura delle ultime ore – per il 31% ancora nelle mani dell’indonesiano. Non c’è accordo sulla valutazione delle quote, nonostante il lavoro dei legali.

E uno dei nodi ruota proprio attorno alla rivalutazione del brand nerazzurro. Perché Zhang vuole far pesare quanto fatto sul mercato cinese (e non) in sede di trattativa. Mentre Thohir ha intenzione di vendere parte di un prodotto assai diverso, assai più prezioso dei 385 milioni di euro che fu valutata (al netto dei debiti) l’Inter nel 2016″.

Fonte: Gazzetta dello Sport