Inter, con la Roma si va verso un clamoroso tridente d’attacco

Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, per la sfida contro i capitolini l’Inter potrebbe presentarsi con un nuovo tridente. La scelta di Spalletti, che dovrebbe sorprendere un po’ tutti, riguarda gli esterni d’attacco che, insieme al capitano Icardi, dovranno insidiare la difesa capitolina.

Ma andiamo con ordine. Davanti al solito Handanovic, il quartetto di difesa sarà composto quasi certamente da D’Ambrosio (in veste di sostituto dell’infortunato Vrsaljko), De Vrij, Skriniar e Asamoah. In mezzo al campo, invece, insieme a Marcelo Brozovic, agiranno Matìas Vecino e Joao Mario. Nella mediana Salta subito all’occhio l’assenza di Radja Nainggolan, uscito anzitempo dalla sfida di Champions League contro il Tottenham.

Inter, capitolo attacco

Arrivando agli uomini che affiancheranno Icardi, Spalletti è pronto a spostare Ivan Perisic sulla destra per far posto dal 1′ a Keita Balde, apparso in grande spolvero già durante la sfida contro il Frosinone. In tutto ciò, a rinunciare ad una maglia da titolare sarà Matteo Politano. L’ex Sassuolo, infatti, dando spazio al senegalese, coglierà l’occasione per smaltire le fatiche rimediate mercoledì contro gli Spurs. Non è da escludere però un suo impiego a partita in corso. Infine, resta da capire se nei minuti finali Luciano Spalletti vorrà concedere un po’ di spazio anche a Lautaro Martinez, in modo da smorzare il clima di tensione a seguito dell’uscita del padre del Toro sui social.