Inter: le parole sul difensore

Gianni Visnadi, giornalista di Mediaset Premium, è intervenuto sul momento dell’Inter e sul colpo Stefan De Vrij. In molti hanno criticato la società nerazzurra per aver reso ufficiale l’avvenuto acquisto con relativo deposito contrattuale soltanto qualche giorno fa.

Il coordinatore di You Premium chiarisce:

“L’Inter ha segnato un gol, ha messo in contropiede la Lazio. L’Inter ha rispettato il regolamento, diverso è il piano dell’opportunità. Il fatto che l’accordo sia arrivato a marzo non spiega perché la notizia sia diventata pubblica nella settimana di anti-vigilia. L’Inter l’ha fatto per mettere pressione, non raccontiamo frottole. La Lazio è nelle condizioni di avere un dubbio. Questa partita vale più di una finale”.

Bisognava puntare su Mancini

Se l’Inter non dovesse raggiungere la Champions League, allora si che sarà un fallimento. Per Visnadi, bisognava puntare su Roberto Mancini che due anni fa con una rosa meno competitiva arrivò quarto. L’ormai tecnico della Nazionale lasciò i nerazzurri durante il ritiro per divergenze sul mercato con la società cinese.

“Se l’Inter non va in Champions è fallimento, le premesse erano per essere in Champions alla giornata numero 37. L’Inter due anni fa è arrivata quarta, oggi no. Deve fare un’impresa. Con Mancini, tanto bistrattato, è arrivata quarta”.

Il futuro di Mauro Icardi dipenderà tanto dalla partita di domenica. Ancora non sono pervenute offerte da top club per l’argentino.

“Il presente dell’Inter dipende da Icardi. Ha fatto tanti gol, ne ha sbagliati di altri facili che avrebbero già portato l’Inter in Champions. Nessun grande club è interessato a Icardi, mi sembra difficile che l’Inter, se non dovesse andare in Champions, possa sedersi al tavolo per rinnovare Icardi. O accetta le condizioni attuali, o si trova una squadra e va via ma può.

