Inter, Colonnese: “Quello di ieri è stato il derby delle tre C”

Colonnese: “Un pò di fortuna non guasta mai”

L’inter vince il derby della Madonnina grazie alla rete di Icardi, assistito da Vecino. L’argentino si ripete così dopo la tripletta di un anno fa e porta i nerazzurri al terzo posto in classifica. Colonnese, ex giocatore della società di Corso Vittorio Emanuele, si gode il momento e commenta sui social il successo ottenuto dai ragazzi di Spalletti.”Derby con la regola delle tre C: Carattere, Cuore e C***, quello non guasta mai. Orgoglioso della nostra Inter” – ha pubblicato l’ex professionista sui social -.

La mattina dopo, lo stesso ex giocatore rincara la dose, sempre sul suo profilo Instagram, ricordando il successo della sera precedente. “Questa mattina bel risveglio, un risveglio vincente, stellare e piacevole. Forza Inter” – ha aggiunto Colonnese -. Ora i ragazzi di Spalletti sono attesi da un altro impegno importante, ovvero al Camp Nou contro il Barcellona in Champions nella sera di mercoledì 24 ottobre.