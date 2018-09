Inter, Colonnese elogia un nerazzurro: “E’ il più forte della Serie A”

L’ex difensore nerazzurro elogia Milan Skriniar

Inter – Anche ieri Milan Skriniar è stato autore di una grande partita a San Siro. Il centrale slovacco, nonostante la sfortunata deviazione sul tiro di Chiesa che ha generato il pari della Fiorentina, ha praticamente annullato il Cholito Simeone, meritandosi i complimenti di tifosi e addetti ai lavori.

Compreso l’ex difensore di Inter e Napoli, Ciccio Colonnese, che lo ha pubblicamente eletto “miglior difensore della Serie A”, in un commento sotto una foto condivisa dallo slovacco su IG.

La Lega di Serie A rettifica: si tratta di autogol

“Trattasi di autogol poiché è chiara l’intenzione del difensore nerazzurro di intervenire per respingere”. Con questa spiegazione la Lega Serie A ha spiegato sul proprio sito l’assegnazione dell’1-1 di ieri nella sfida tra Inter e Fiorentina. Un colpo di sfortuna, per Milan Skriniar, colpito nella traiettoria del pallone calciato da Chiesa quel tanto che è bastato per mandare fuori causa Handanovic.