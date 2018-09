Inter, ci vorrebbe un’Inter “normale”: la svolta solo grazie a …

Inter cosa accade

L‘Inter è stata la protagonista del mercato, colpi che le hanno permesso di essere etichettata come l’Anti-Juve. “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare” diceva un vecchio proverbio, perché dopo quattro giornate i nerazzurri hanno soltanto quattro punti in classifica. In più le squadre affrontate non avrebbero dovuto creare troppi problemi.

Domani si debutta in Champions dopo sei anni, ed il momento non è dei migliori. Spalletti sta diventando poco credibile e le critiche sono costanti. Intanto a Sky, Leo Turrini è intervenuto sul momento nerazzurro.

Cosa vorrei dall’Inter?

Un’Inter normale. Non riesco più a capire cosa stia accadendo. Credo che la rosa non sia così scarsa da poter rappresentare quella posizione in classifica, così come non credo di essere da scudetto. Bisogna trovare la strada giusta con un colpo di coda. Questo può essere possibile soltanto grazie ad una cosa….

L’Inno della Champions

E’ questa l’unica soluzione, ascoltare quelle note per tirar fuori l’orgoglio. I nerazzurri ritornano sul palcoscenico più importante dopo sei anni e dopo quella gara col Marsiglia. Il cambio di rotta è d’obbligo ma ogni tanto ritornare alla normalità non è una cattiva idea. L’Inter deve essere pazza al punto giusto.