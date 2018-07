Inter: ci siamo! Suning ha pronta un’offerta irrinunciabile per il giocatore!

Inter: Ausilio pensa a un colpo ad effetto?

Come vi abbiamo più volte spiegato, il calciomercato dell’Inter non si fermerà sicuramente agli acquisti di Radja Nainggolan e di Matteo Politano. Anzi. In queste ore, come vi abbiamo riferito qui, la pista calda è quella che porta al centrocampista belga Moussa Dembélé. Non solo. Quella che inizia domani (lunedì 2 luglio), potrebbe essere anche la settimana decisiva per arrivare all’esterno brasiliano Malcom. Intanto, però, il direttore sportivo Piero Ausilio, in accordo con Suning, starebbe lavorando sotto traccia a un vero e proprio colpo ad effetto! Un colpo che alzerebbe ulteriormente l’entusiasmo fra i tifosi e che regalerebbe un pezzo davvero pregiato alla rosa di Luciano Spalletti. La conferma arriva da Enzo Bucchioni di Tuttomercatoweb.

Si sta sviluppando una trattativa a sorpresa?

Federico Chiesa è il nome che più intriga e più piace alla dirigenza dell’Inter, fa sapere Bucchioni nel suo articolo. Il talento della Fiorentina, che lo scorso 25 ottobre ha compiuto “appena” 20 anni, è figlio d’arte. La sua crescita, in quest’ultimo periodo, ha subito una vera e propria impennata. Insomma: è il classico profilo che fa “impazzire” Suning. Si tratta infatti di un calciatore giovane ma con ancora ampissimi margini di miglioramento. Anche per questi motivi, la Fiorentina sembra voler blindare il proprio talento. Ma, fa sapere Bucchioni, la proprietà cinese dell’Inter avrebbe pronta un’offerta irrinunciabile per fine luglio.

Perché questa scelta temporale?

Bisognerebbe attendere, quindi, ancora un mese per veder concretamente presentata quest’offerta. Ma come mai? Secondo Bucchioni l’Inter potrebbe sacrificare Perisic: fortissimo, certo, ma a volte un po’ troppo discontinuo. Senza dimenticare che se diventasse ulteriormente protagonista del Mondiale, Perisic potrebbe essere venduto a peso d’oro. Non si ferma qui, però, Bucchioni. Scrive infatti il giornalista: “Non se ne parla in questi giorni, ma l’idea cova sotto la cenere. Insomma, pur con tutti i limiti economici e non solo, Suning ha dato l’ordine di fare una squadra in grado di competere da subito ad alto livello anche in Champions”. Non resta, quindi, che attendere.