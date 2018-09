Inter News, anche il PSG attacca le spagnole

(Inter News) Javier Tebas, gran capo della Liga spagnola, tempo fa era entrato in polemica diretta con il PSG, dopo quanto successo lo scorso anno con il trasferimento monstre di Neymar a Parigi. Il PSG dovrebbe essere espulso dalle competizioni internazionali, il FFP è morto e sepolto, queste in sintesi le sue parole.

Dopodichè lo stesso dirigente spagnolo non si era sottratto a nuove polemiche nei confronti dell’Inter. Poche settimane fa, quando sembrava che Modric fosse sul punto di lasciare Madrid, scese in campo a difesa del Real Madrid accusando l’Inter di giocare sporco, di usare trucchi. Anche a seguito anche di quelle parole il Presidente madridista Florentino Perez arrivò a denunciare l’Inter alla FIFA. Denuncia prontamente respinta al mittente senza neanche aprire indagini preliminari nei confronti della società nerazzurra.

Guardi in casa sua e ci lasci tranquilli

Oggi il sito di Marca riporta la risposta di Nasser Al-Khelaifi. Il principe qatariota ironizza sulle accuse relative al FFP rivolte da Tebas dicendo che non gli importa un granchè, essendo convinti di aver fatto tutto secondo le regole. Il presidente ricorda che il PSG ha venduto giocatori per cifre record per poi tirare la stoccata più severa, accusando Tebas di comportamento disonesto, di persona che parla alle spalle degli altri.

Così come non gli piacciono i club che tengono lo stesso comportamento. E ricorda poi gli attacchi di Tebas a Inter, Juventus, inviandolo a guardare in casa sua ed a lasciar lavorare gli altri, in tranquillità.

Insomma parole educate nella sostanza ma estremamente dure per un personaggio di solito con un grande aplomb. Ed il fatto che anche Al-Khelaifi abbia chiamato in causa l’Inter dimostra quanto sia stato inutilmente arrogante il comportamento del Real Madrid.

Fonte Marca