Inter, che tripletta ieri sera! Continua la tradizione favorevole

L’Inter detta legge a ‘San Siro’, qui non si passa, con il successo conquistato ieri sera sono i nerazzurri hanno mantenuto la tradizione favorevole

Una serata indimenticabile nel ritorno in Champions League dell’Inter. Un’incredibile successo contro il Tottenham, una rimonta negli ultimi sette minuti di match firmata Icardi e Vecino. Una vittoria che ha portato i nerazzurri a continuare la tradizione favorevole contro la squadra inglese.

Sono tre su tre a ‘San Siro’ contro il Tottenham. Prima della vittoria conquistata ieri sera, l’Inter ha sconfitto due volte gli inglesi a Milano. Tra le due squadre è sempre spettacolo, con tante reti segnate negli incontri precedenti.

I successi dell’Inter

Il primo successo ottenuto contro il Tottenham in Champions League risale al 2010/2011. E’ l’Inter post Triplete, guidata da Benitez. Il 20 ottobre 2010, i nerazzurri superano 4-3 il Tottenham, in un match dominato dai campioni d’Europa in carica, con brivido finale. Le reti dell’Inter portano la firma di Zanetti al 2°, Eto’o su calcio di rigore all’11°, Stankovic al 14° e ancora Eto’o al 35°. Un primo tempo stellare, una ripresa che vede la rimonta degli inglesi con la tripletta di Bale, che segna al 52°, 90° e 91°.

La seconda vittoria è arrivata in Europa League nella stagione 2012/2013. Le due squadre si affrontano negli ottavi di finale. Dopo il successo casalingo del Tottenham 3-0 a ‘White Hart Lane’, l’Inter cerca l’impresa nel match di ritorno. I nerazzurri guidati da Stramaccioni sfiorano l’incredibile rimonta, portando l’incontro ai tempi supplementari, dove vengono eliminati per la regola dei gol segnati fuori casa. Finisce 4-1 per l’Inter, con le reti di Cassano al 20°, Palacio al 52°, autorete di Gallas al 75°, Adebayor al 96° e Ricky Alvarez al 110°. I nerazzurri hanno l’occasione del 5-1, ma il colpo di testa di Ranocchia da ottima posizione si spegne sul fondo.

La vittoria più bella

Quella di ieri sera è stata la vittoria più bella delle tre conquistate contro il Tottenham. Per il modo in cui è arrivata, per l’importanza della sfida e del momento che sta attraversando la squadra di Spalletti. Un successo che rilancia l’Inter, dopo un inizio di stagione difficile.

Icardi e Vecino hanno dato continuità alla tradizione positiva in casa contro gli inglesi. E pensare che, al minuto 85, prima del pareggio siglato dal capitano nerazzurro un minuto più tardi, l’ennesimo trionfo contro il Tottenham era utopia. Ma, la bellezza del calcio e, della pazza Inter, ha reso tutto questo realtà.