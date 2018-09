(Inter Champions) Di Canio sorprende tutti, l’Inter può far male

Inter Champions: Di Canio indica la strada

(Inter Champions) Paolo Di Canio è uno dei maggiori esperti di Premier tra gli opinionisti. L’ex laziale l’ha frequentata da giocatore prima da allenatore poi, e da anni segue da vicino il campionato inglese. Oggi ha presentato i primi avversari dell’Inter in Champions dopo sei anni, il Tottenham di Pochettino.

Secondo Di Canio i londinesi sono pericolosi quando riescono a giocare in velocità, si portano in avanti in massa ma così facendo restano spesso scoperti dietro. L’Inter potrà e dovrà approfittare di questo, rubando palla velocemente potranno sorprendere la difesa degli Spurs ancora scoperta.

Difesa che lascia a desiderare

Con questo atteggiamento l’Inter potrà mandare in crisi il Tottenham. Poca la fiducia Di Canio nei difensori inglesi, Sanchez sbaglia spesso, la coppi formata da Alderweireld e Vertonghen se aggredita in velocità va spesso in crisi. La poca cura nelle situazioni difensive potrà favorire uno come Perisic che, con il suo cambio di passo potrà fare molto male alla difesa di Pochettino.

Di Canio sottolinea che il Tottenham non ha fatto mercato, è rimasto quello dello scorso anno in cui il timbro di Pochettino era evidente: squadra che diverte ma con poco carattere. Per l’Inter potrà essere la partita della svolta ma sarà necessario evitare possessi di palla sterili e giocare a viso aperto. Magari anche rischiando qualcosa nella fase difensiva perché la Tottenham in difesa concede sempre qualcosa.

Fonte Sky Sport