Inter, il centrocampista ha finalmente la sua grande occasione

Inter, Emmers convocato per il match contro il Crotone

L’Inter si appresta a scendere in campo domani sera contro il Crotone. I nerazzurri hanno l’obbligo di vincere, hanno l’imperativo di tornare alla vittoria dopo due mesi dall’ultima volta (il 5-0 casalingo rifilato al Chievo). Spalletti confida in Eder, il quale dovrà sostituire l’infortunato Icardi. Il capitano, pur desideroso di scendere in campo, non sarà a disposizione del tecnico di Certaldo. L’ex manager della Roma conta anche di ritrovare il miglior Perisic e il miglior Candreva. Oltre ai soliti noti, anche Emmers (in foto) è stato convocato per la partita di domani sera, sabato 3 febbraio.

A San Siro ci saranno circa 50 mila spettatori. I supporters nerazzurri hanno sempre sostenuto i propri beniamini e non hanno intenzione di smettere. Per questo motivo, Spalletti, quest’oggi in cinferenza stampa, ha sottolineato il dovere, suo e dei suoi giocatori, di ripagare l’affetto dei tifosi. “Dobbiamo essere ambiziosi e dimostrare carattere per tagliare i traguardi desiderati” – ha affermato l’ex allenatore dell’Udinese. La corsa Champions è una maratona e non si deciderà certo contro i ragazzi allenati dall’ex Zenga, ma, allo stesso tempo, non è un treno da perdere, poichè Lazio, e anche Roma, hanno intenzione di restarci il più possibile.