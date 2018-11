Inter, Caressa striglia Spalletti: “Perchè non valuta Lautaro-Icardi insieme?”

Caressa vorrebbe vedere i due argentini insieme in campo magari con un cambio modulo.

L’undicesima giornata di campionato vede l’Inter attendere il Genoa a San Siro. L’imperativo è vincere e restare saldi al secondo posto con il Napoli sperando in un passo falso della Juventus. Una gara insidiosa che arriva prima del ritorno in Champions contro il Barcellona. Spalletti farà vari cambi di formazione. Lautaro Martinez giocherà titolare con Icardi che partirà dalla panchina per rifiatare. Spazio anche per Gagliardini che ritrova un posto da titolare.

Il noto giornalista Sky Caressa è intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club dove ha parlato della gara dei nerazzurri e delle scelte di Spalletti: “Il Genoa non è una brutta squadra ma secondo me Piatek è un po’ sopravvalutato. Lautaro gioca? A me una volta piacerebbe vederlo vicino a Icardi ma Spalletti ha altre idee. Joao Mario recuperato? Spalletti fa tante cose bene ma il recuperare giocatori che sembrano persi lo fa benissimo, ricordo ad esempio Emerson alla Roma”.