Inter – Caressa: “Il match con la Spal è davvero importante per i nerazzurri”

Caressa: “Quando Icardi partecipa la squadra è perfetta”

Fabio Caressa, giornalista e direttore di Sky sport, torna a parlare della vittoria dell’Inter contro il Psv, concentrandosi anche sul prossimo impegno, quello contro la Spal. “La partita contro la Spal è molto importante. Contro il PSV ho visto un Icardi molto più ben disposto nei confronti della squadra, molto più partecipe. È il momento della rivoluzione tattica, nel momento in cui Icardi partecipa di più al gioco la squadra diventa perfetta. Non mi è dispiaciuta l’Inter contro il PSV” – ha affermato il giornalista -.

In campionato, la squadra allenata da Luciano Spalletti è partita con i freno a mano tirato. Nell’ultimo periodo, Icardi e compagni hanno rialzato la testa, vincendo diversi incontri nazionali ed internazionali. Sarà fondamentale, in questo senso, mantenere alto il livello delle prestazioni al fine di ridurre il gap con le altre squadre, con le prime della classe, ovvero Napoli e Juventus. Anche se, in questo momento, i bianconeri sembrano inarrestabili.