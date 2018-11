Inter: Candreva da il benvenuto sui social al figlio Raul

Fiocco azzurro in casa Candreva: il difensore dell’inter festeggia e ha dato ieri il benvenuto al suo secondo figlio, Raul. Antonio, felicissimo, ha fatto sapere ai tifosi tramite i suoi canali social la nascita del suo bimbo:”Grazie amore mio per avermi dato la gioia più grande della vita. Felicità indescrivibile”.

“Fiocco azzurro in casa Candreva: è nato Raul! Auguri ad Antonio e a mamma Allegra da parte di tutta la famiglia nerazzurra”.sono stati invece gli auguri della società neroazzurra sul canale ufficiale di Twitter.

Candreva papà per la seconda volta

Il bimbo è il secondo figlio del difensore neroazzurro, dopo Bianca, nata dalla precedente relazione del calciatore, dopo nove lunghi mesi ieri il mondo ha accolto Raul, frutto dell’amore tra Antonio e la sua nuova compagna, Allegra Luna.

Dopo aver annunciato a tutto il mondo il lieto eventi, sono stati tanti i messaggi di auguri arrivati non solo dal suo club, ma anche dai tanti compagni, colleghi e amici.Tra questi, Federico Peluso, Leonardo Spinazzola, Davide Zappacosta, De Silvestri, Jimenez, Alessio Cerci, Pinamonti, Fabio Rovazzi e tanti altri ancora. Una giornata speciale per il nostro difensore, che rivivrà sicuramente come fosse il suo goal più bello.