Inter, Candreva-Torino? Voci infondate e trattativa impossibile

Inter-Candreva? “Ci sono zero possibilità che vada al Torino”, dichiara l’entourage in esclusiva.

In casa Inter a tener banco è sempre il mercato soprattutto ora che in nerazzurro arriverà Marotta. Quest’ultimo è pronto a portare l’Inter ai livelli di alcuni anni fa a suon di colpi di mercato. Tanti sono i nomi che si susseguono per i nerazzurri. Modric è il sogno da questa estate per il centrocampo e Spalletti sarebbe ben lieto di accoglierlo ma non è un’impresa facile. Non solo mercato in entrato, qualche cessione a gennaio ci sarà.

Nelle ultime ore, ma ormai da mesi, molte sono le voci su una possibile partenza di Antonio Candreva a gennaio. Più volte è arrivata la smentita proprio dalla nostra redazione, Candreva non ha intenzione di lasciare i nerazzurri e soprattutto Spalletti non vuol privarsi dell’ex Lazio. Con tanto di smentita arrivata proprio dall’entourage del giocatore capitanato da Federico Pastorello. Candreva non è nella lista dei partenti almeno a gennaio.