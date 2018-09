Inter Cagliari | Questa sera si vedrà la squadra che ha in mente Spalletti?

Inter Cagliari | Questa sera vedremo la squadra che ha in testa Spalletti?

Inter Cagliari | Autentico Leit motiv di questa primissima parte di stagione è stato il costante sentire il tecnico Luciano Spalletti spronare Mauro Icardi a lavorare di più per la squadra. L’allenatore nerazzurro infatti predilige un centravanti che sappia muoversi, che non dia punti di riferimento ai difensore avversari. Che i difensori devono andare a cercare, e che non possono invece vedere e toccare per tutti i 90 minuti, per usare le sue stesse parole. Icardi tuttavia non ha propriamente nelle sue corde queste caratteristiche, essendo prevalentemente un finalizzatore, piuttosto che una punta che aiuta a creare gioco.

Ebbene questa sera potrebbe essere l’occasione di vedere un’Inter con un attaccante mobile come piace al suo tecnico. Questo perché, con ogni probabilità, il numero 9 argentino dovrebbe partire dalla panchina e lasciare spazio al suo connazionale Lautaro Martinez. Lo stesso Spalletti ha accennato a questa possibilità ieri in conferenza, e le ultime indiscrezioni raccontano di una fortissima probabilità di vedere il neo nerazzurro in campo dal primo minuto.

Lautaro punta di movimento

Lautaro Martinez dal canto suo dovrebbe incarnare maggiormente le caratteristiche dell’attaccante ideale di Luciano Spalletti. Tanto che il giovane argentino è stato finora utilizzato praticamente sempre come trequartista alle spalle dell’unica punta. Questo perché è un giocatore di movimento e che sa creare gioco. Resta la curiosità di vedere se un attaccante con uno stile più vicino a quello prediletto dal tecnico toscano potrà aiutare la manovra offensiva della squadra nerazzurra, che fino a questo punto è apparsa macchinosa e che fatica ad esprimersi.