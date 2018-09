Inter Cagliari, Spalletti a caccia di un record che manca da troppo

Inter, guai a perdere altri punti con le piccole

L’Inter di Luciano Spalletti ospita al Meazza il Cagliari di Maran e Barella. La squadra nerazzura si sta confermando anche quest’anno osso duro con le big, ma debole con le piccole. Tanta fatica con squadre di media classifica come Sassuolo, Torino e Parma, buone, se non ottime, gare con Tottenham, Sampdoria e Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport, stamane analizza questa caratteristica, con il tecnico di Certaldo che può provare a raggiungere e magari superare un record: “L’Inter si misura stasera, molto più che con il Tottenham. «Facile» quando c’è la Champions League, oppure se di fronte hai Sampdoria e Fiorentina che pensano al loro calcio e non al tuo. Paradosso che tiene dentro tutta l’Inter: stasera Luciano Spalletti può eguagliare la sua miglior serie da quando si gode Milano e il Bosco Verticale.

Quattro partite di fila non le vince dal pronti e via della scorsa stagione, una serie da quattro che fece venire strani e dolci pensieri nelle teste nerazzurre. Ecco: con il Cagliari Spalletti può fare altrettanto, quarta gioia consecutiva per riveder le stelle, perché classifica e scontri diretti alla mano la giornata è di quelle da non fallire. Di più: nove punti in tre gare consecutive è traguardo parziale che in campionato l’Inter non raggiunge da dicembre, nove mesi fa, tempo sufficiente per ragionarci su e provare a ripetersi”.

Fonte: Gazzetta dello Sport