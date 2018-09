Inter Cagliari | La probabile di Spalletti che prepara una sorpresa?

Inter Cagliari | Ecco la probabile formazione che potrebbe mettere in campo Spalletti

Inter Cagliari andrà in scena questa sera alle 20 e 30, con i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti che cercheranno di dare continuità alla vittoria di martedì contro la Fiorentina. Massima concentrazione quindi per il match di oggi. Tuttavia bisognerà tenere in considerazione anche il fatto che mercoledì l’Inter affronterà il Psv in Olanda, per la seconda gara di Champions League. E il dover giocare due gare a distanza ravvicinata influenzerà inevitabilmente le scelte del tecnico, che dovrà prestare attenzione ad un corretto dosaggio delle energie.

La probabile

In difesa dovrebbero essere confermati tre titolare su quattro, ossia Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio. Dalbert sembra al momento essere favorito rispetto ad Asamoah. A centrocampo accanto a Brozovic potrebbe giocare Gagliardini anziché Vecino. Questo perché il centrocampista italiano non è stato inserito nella lista Champions, e quindi potrebbe far rifiatare l’uruguaiano in vista della trasferta olandese. Sulla trequarti Nainggolan e Perisic dovrebbero essere certi del posto, mente a destra Politano e Candreva si giocano una maglia da titolare, con il primo in vantaggio. In avanti la sorpresa, annunciata da Spalletti in conferenza, dovrebbe essere Lautaro Martinez titolare dal primo minuto al posto del capitano Mauro Icardi.

Così in campo?

Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Dalbert; Brozovic, Gagliardini; Perisic, Nainggolan, Politano; Lautaro Martinez.