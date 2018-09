Inter-Cagliari: possibile chance a gara in corso per l’attaccante argentino

Martinez si scalda in vista del match di San Siro

L’Inter, dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina, si scalda in vista del match di San Siro con il Cagliari. L’incontro con i sardi è il ptimo di una serie di step che arricchiscono la stagione nerazzurra. Le sconfitte con Parma e Sassuolo non ammettono distrazioni, non consentono cali di tensione.

La classifica è migliorata grazie alle vittorie rimediate nelle ultime due uscite, ma non rispecchia ancora al meglio la forza e il valore della rosa interista, un rosa ricca di talento ed esperienza. in alcune situazioni, però, il carattere e la determinazione mancano, soprattutto, agli uomini chiave della formazione, ovvero Brozovic, Nainggolan, Perisic e Icardi.

Un buon precampionato, poi l’infortunio

In vista dell’impegno di Champions contro il PSV, Spalletti potrebbe far riposare Vecino, lasciando spazio a Gagliardini, e dare qualche minuto anche a Lautaro Martinez. Il giovane argentino, dopo un precampionato sorprendente, non è riuscito ad incidere in campionato per via di un infortunio grave. Convocato contro la Samp e la Fiorentina, non ha visto campo, ma le possibilità di vederlo contro il Cagliari crescono giorno dopo giorno.

Icardi necessita di riposo. La Champions e gli impegni ravvicinati sono un inconveniente che la società aveva messo in conto. La rosa, nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, è stata ampliata, rinforzata per via del ritorno in Europa, l’Europa che conta. La vittoria casalinga con gli Spurs è una buona base su cui lavorare. Il risultato positivo, ottenuto al termine di un match complicato, è uno dei pochi aspetti da salvare e da prendere come spunto per i prossimi impegni.

Ogni interprete, oltre a Martinez, avrà la possibilità di mettersi in mostra e di essere utile alla squadra perchè gli impegni diventano sempre più ravvicinati e complicati. Titolari e riserve, o seconde linee, verranno alternate dal mister Luciano Spalletti.