Inter Cagliari | Per i nerazzurri un ospite pericoloso. La statistica spaventa

Inter Cagliari | Per i nerazzurri un ospite pericoloso

Inter Cagliari sarà una gara importante per la squadra guidata da Luciano Spalletti, visto che dovrà vincere per dare continuità al periodo di crescita ch sta vivendo in queste ultime giornate. Nelle ultime due gare sono arrivate le vittorie contro Sampdoria e Fiorentina. Questa sera quindi caccia alla terza vittoria consecutiva, così da affrontare nel modo migliore il match di mercoledì in Olanda contro il Psv Eindovhen.

Tuttavia quella di oggi si preannuncia una partita tutt’altro che facile per l’Inter. La squadra sarda infatti guidata da Maran vanta una statistica favorevole negli ultimi match disputati contro i nerazzurri. Quello di stasera sarà la gara numero 39 tra le due squadre. 22 delle 38 finora disputate sono finite in mano all’Inter, 7 sono state vinte dal Cagliari e 9 i pareggi.

Bilancio decisamente a favore dei padroni di casa quindi, se non fosse che nelle ultime 5 stagioni solo una volta la squadra milanese è riuscita ad imporsi. E ciò è avvenuto proprio nella scorsa stagione, con Spalletti in panchina. Le altre 4 hanno visto due pari e due vittorie della squadra ospite. Tra queste partite spicca quella del 2014, che ha visto il Cagliari imporsi a San Siro addirittura per 4 a 1.

I numeri quindi invitano l’Inter a non sottovalutare l’avversario di questa sera.