Inter Cagliari 1 a 0, le importanti parole del mattatore Mulattieri

Inter Cagliari, decide Mulattieri

L’ex attaccante dello Spezia, Samuele Mulattieri, ha deciso, grazie al suo gol la partita tra Inter e Cagliari.

Inter Cagliari, le parole dell’Hombre del Partido

“All’inizio ero giocavo largo, successivamente, dopo aver avuto i crampi ho chiesto se fosse possibile giocare centralmente. Mi son fatto trovare subito pronto, anticipando sul primo palo e ho segnato. Non sarà una stagione facile, inizialmente abbiamo sofferto il loro pressing ma nonostante ciò siamo riusciti a vincere”.

Non è stata una gara facile per i ragazzi di mister Madonna. Un primo tempo molto sofferto, ed un inizio di secondo in salita, a causa di un rigore concesso ai sardi per fallo di Nolan. Molto bravo Dekic a tenere in partita i nerazzurri, sventando con una grande parata il calcio di rigore. L’Inter ci ha provato in tutti i modi, colpendo anche il palo. Il gol è arrivato soltanto nel finale, grazie alla zampata dell’ex Spezia.

Fonte: Sportitalia