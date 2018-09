Inter Cagliari, Moratti: “Gara ostica, ci hanno sempre fatto soffrire”

Cresce l’attesa per Inter-Cagliari e interviene anche Moratti: “Sarà una gara tosta, giocano bene loro”

Inter-Cagliari è la classica gara da non sottovalutare per i nerazzurri. Se si pensa che negli ultimi 4 anni i rossoblù hanno vinto ben due volte e portato a casa anche un pareggio. I nerazzurri non hanno la mente proiettata completamente al Cagliari perche’ mercoledì 3 ottobre sono attesi dalla sfida di Champions con il PSV.

Sulla sfida di stasera è intervenuto anche Massimo Moratti sempre nei cuori dei tifosi nerazzurri ma stimato anche dalla tifoseria sarda. A L’Unione Sarda l’ex Presidente nerazzurro ha ricordato i match passati tra le due formazioni: “I rossoblù sono una squadra ostica e a San Siro ci hanno sempre fatto soffrire con risultati alterni. Li vedo molto bene, anche contro la Sampdoria hanno disputato una buona gara. Un applauso a Maran che ha dato un’identità al Cagliari, è una squadra che va rispettata”.

Massimo Moratti ha parlato anche dell’acquisto del Monza da parte del duo Berlusconi-Galliani escludendo la possibilità che anche lui possa acquistare un nuovo club: “Io non farò una cosa simile, il calcio mi ha dato tanto ma non ci sono le condizioni per farlo, sarebbe una forzatura”.