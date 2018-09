Inter Cagliari | Le ufficiali: massiccio turn over. Con una novità incredibile

Inter Cagliari | Ecco le scelte ufficiali del tecnico Luciano Spalletti

Inter Cagliari sta per iniziare. E’ la gara in cui i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti dovranno dimostrare che il processo di crescita visto nelle ultime gare è in evoluzione. E per dimostrare ciò sarà necessario conquistare i tre punti, così da arrivare in maniera ottimale alla gara di mercoledì contro il PSV Eindovhen. Il tecnico toscano ha da poco rese note le sue scelte per la gara di questa sera. Confermate le indiscrezioni che volevano in campo dal primo minuto Lautaro Martinez e Dalbert. Turno di riposo quindi sia per il capitano Mauro Icardi che per Asamoah.I difesa altra novità rappresentata dalla scelta di mettere Miranda e non De Vrij al fianco di Skrinirar. A centrocampo Gagliardini al fianco di Borja Valero. Lo spagnolo a sorpresa è stato preferito a Marcelo Brozovic, che rifiaterà dopo essere partito sempre titolare finora. Sulla trequarti la novità è che un turno di riposo è stato concesso anche ad Ivan Perisic in vista della gara di Champions. Al suo posto Candreva, che comporrà la linea dei tre giocatori dietro la punta insieme a Politano e Nainggolan.

L’11 titolare

Inter (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert; Borja Valero, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Candreva; Lautaro Martinez.