Inter Cagliari, le pagelle dei quotidiani sportivi: i migliori sono…

Ecco i voti dei tre maggiori quotidiani sportivi italiani

L’Inter batte il Cagliari 2-0 grazie ai primi gol con la maglia nerazzurra di Lautaro Martinez e Politano, che consentono alla squadra di Spalletti di portarsi momentaneamente al terzo posto in classifica. Queste le pagelle dei nerazzurri:

Secondo il Corriere dello Sport stupisce la prestazione di Dalbert, che cancella “antiche paure e incertezze. Impeccabile“. Deludono Candreva (“A sinistra è meno sicuro e continuo negli uno contro uno. Zero giustificazioni, però, per il liscio su uno splendido servizio di Lautaro“) e Gagliardini (“Con Borja Valero non può limitarsi a fare lo scudiero come con Brozovic“).

CDS: Handanovic 6; D’Ambrosio 6,5, de Vrij 6,5, Miranda 6, Dalbert 7; Gagliardini 5,5 (dal 12′ st Brozovic 6), Borja Valero 6,5 (dal 38′ st Vecino sv); Politano 7, Nainggolan 6, Candreva 5 (dal 25′ st Perisic 6); Martinez 7,5. Spalletti 7.

Per La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è Lautaro Martinez, autore della prima rete in maglia nerazzurra: “Dodici minuti scarsi per il primo gol in Serie A, stacco di testa da centravanti vero. Regala una palla gol a Candreva, difende il pallone spalle alla porta, esalta lo stadio con un’apertura in rovesciata per Nainggolan“. Primo gol anche per Politano, che “Non lo prendono mai“, bene anche de Vrij che “lo trovi sempre al punto giusto“.

GDS: Handanovic 6; D’Ambrosio 6, de Vrij 6,5, Miranda 6, Dalbert 6,5; Gagliardini 5,5 (dal 12′ st Brozovic 6), Borja Valero 6,5 (dal 38′ st Vecino sv); Politano 7, Nainggolan 6,5, Candreva 5 (dal 25′ st Perisic 5,5); Martinez 7. Spalletti 6,5.

Tuttosport, infine, sottolinea la prestazione di Borja Valero che, alla prima da titolare, “detta i ritmi ed è utilissimo in interdizione“. Bene Lautaro Martinez e Politano, entrambi al primo gol in nerazzurro, mentre delude Nainggolan, che “fatica a ingranare, si accende a singhiozzo“. Male Gagliardini e Candreva.

TS: Handanovic 5,5; D’Ambrosio 6, de Vrij 6,5, Miranda 6, Dalbert 7; Gagliardini 5 (dal 12′ st Brozovic 6), Borja Valero 7 (dal 38′ st Vecino sv); Politano 6,5, Nainggolan 5,5, Candreva 5 (dal 25′ st Perisic 5,5); Martinez 7. Spalletti 6,5.