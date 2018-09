Inter Cagliari, la partita conferma i dati incredibili dei nerazzurri

I dati Opta confermano numeri importanti per l’Inter

Sul sito ufficiale del club di Corso Vittorio Emanuele si leggono dati significativi dopo la terza vittoria consecutiva per l’Inter in una settimana: in collaborazione con Opta, ecco insieme le statistiche di Inter-Cagliari.

La squadra di Spalletti non vinceva tre partite di fila in Serie A dallo scorso dicembre. L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in casa in Serie A dopo cinque partite in cui aveva subito gol.

Il Cagliari non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato: striscia più lunga da ottobre 2017 (tre anche in quel caso). Lautaro Martinez ha segnato dopo 82 minuti disputati in Serie A.

Lautaro ha segnato con il primo tiro tentato in Serie A. I nerazzurri hanno segnato tre gol in seguito a cross in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio. Dopo 17 presenze in Serie A Dalbert ha fornito il suo primo assist. L’Inter è la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti (cinque gol) in questo campionato. Era da aprile 2016 che l’Inter non faceva sei cambi di formazione rispetto alla partita precedente.

Fonte: Opta/Inter.it