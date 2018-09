Inter Cagliari, i precedenti sorridono ai sardi. Incombe il pensiero PSV

Dal 2012 il Cagliari ha conquistato 7 punti contro i 4 nerazzurri a San Siro. L’Inter pensa alla Champions.

La settima giornata di campionato vede l’Inter attendere il Cagliari nell’anticipo di domani alle 20.30. La seconda gara consecutiva tra le mura amiche per i nerazzurri che dopo aver sconfitto la Fiorentina cercano punti preziosi contro i rossoblu’. Una vittoria che, in caso di sconfitta della Lazio nel derby con la Roma e un colpaccio del Napoli contro la Juventus, porterebbe i nerazzurri a un passo da partenopei e bianconeri.

Il Cagliari, però, è un osso duro per gli uomini di Spalletti. Dal 2012 infatti, i sardi hanno conquistato ben 7 punti a San Siro contro i 4 dei nerazzurri. Solo lo scorso aprile i nerazzurri si sono imposti per 4-0 dopo due sconfitte e un pareggio. Difficile dimenticare il ko di due anni fa dei nerazzurri guidati da Mazzarri contro i rossoblu’ di Zeman: 1-4 con tripletta di Sau. Con Spalletti, però, è un’altra storia ma il pensiero della gara di Champions di mercoledì 3 ottobre contro il PSV potrebbe essere un vantaggio per il Cagliari. Vantaggio che il Parma ha sfruttato a suo favore quando l’Inter era già in ottica Tottenham.

Per evitare cali di attenzione e stanchezza, Spalletti potrebbe optare per il turnover. Nainggolan o Icardi potrebbero riposare con Politano e Keita che si contendono una maglia da titolare. Gagliardini potrebbe ritrovare una maglia da titolare cosi come Miranda che farà riposare uno tra De Virij o Skriniak.