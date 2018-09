Inter Cagliari è anche la notte dei croati: dopo la partita Srna e Bradaric…

Inter Cagliari è anche la notte dei croati

Come riporta La Gazzetta dello Sport “Stasera a Milano il ristorante è già scelto: tocca a Perisic, Brozovic e Vrsaljko (anche se non è stato convocato per infortunio) il dovere dell’ospitalità. Poco importa come andrà a finire Inter-Cagliari. Questa è la notte dei croati.

E il piacere è solo quello di ritrovarsi assieme, come fecero in cinque (tranne Pajac) a Mosca per la finale del Mondiale. Poi Srna tornò subito indietro, sempre con l’aereo privato, e (non si sa ancora come) la mattina dopo fu il primo a presentarsi al campo d’allenamento del Cagliari a Pejo.

Srna e Bradaric si sono già presi i rossoblù, Perisic e Brozovic sono indispensabili per Spalletti. Srna sa come fermarli. Perché loro risolvono. E hanno i colpi da campioni, anzi da vice campioni del mondo”.

Fonte: GDS