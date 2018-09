Inter Cagliari, Caressa “smonta” l’Inter e pronostica un risultato amaro

Il giornalista di Sky Sport prevede un pareggio e non è convinto del gioco espresso dall’Inter

Pochi minuti fa il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa è intervenuto su Radio Deejay durante il programma Deejay Football Club e si è espresso anche sulla partita di stasera tra Inter e Cagliari. I nerazzurri, si sa, devono assolutamente vincere per continuare la propria scalata verso i piani alti della classifica sperando in risultati favorevoli nei due big-match del pomeriggio, Roma-Lazio e Juventus-Napoli.

Mercoledì c’è la Champions contro il PSV e molti temono una partita analoga a quella contro il Parma persa 1-0 prima del Tottenham. Caressa, proprio per questo, non si fida e non si è espresso positivamente sui nerazzurri: “L’Inter è nettamente favorita, ma gioca così così. Ogni tanto gli gira bene come con Sampdoria e Fiorentina, altre male come con il Parma. Io prevedo un pareggio”.

Un pareggio, che nel caso, serve davvero a poco per gli uomini di Spalletti che arrivati alla settima di campionato non possono più permettersi di perdere punti.