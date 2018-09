Inter, buoni segnali da Lautaro Martinez: tra recupero e nuovo ruolo

L’argentino spinge per il recupero

L‘Inter si ritrova ad Appiano dopo la brillante vittoria di ieri sera contro il Tottenham.L’escluso è stato l’attaccante Lautaro Martinez, costretto al forfait per un problema al polpaccio. L’argentino sta spingendo per recuperare al più presto e, secondo Massimiliano Nebuloni di Sky, potrebbe essere anche convocato per la partita di sabato contro la Sampdoria.

Luciano Spalletti predica calma e vorrebbe utilizzare l’ex Racing quando avrà recuperato totalmente. Lo staff medico nerazzurro sta procedendo con intelligenza per restituire il ragazzo al massimo della forma.

Idea in più

L‘Inter ha scommesso molto sul nuovo numero 10 e le uscite estive ne sono la netta testimonianza. Un precampionato che prometteva tanto di buono, complice l’infortunio di Radja Nainggolan, gli aveva regalato la prima presenza in Serie A da titolare contro il Sassuolo. Una gara storta che lo ha subito declassato nelle gerarchie. Nel modulo di Spalletti, la seconda punta è un centrocampista che si inserisce e l’ex Racing non è il profilo ideale ma con i tanti impegni di questa stagione, Lautaro potrebbe svolgere un ruolo fondamentale:

sostenere Mauro Icardi da trequartista senza dare riferimento

sostituirlo quando le difese avversarie sono schierate.