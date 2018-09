(Inter) Brutte notizie: Lautaro non è un pit stop. Keita sugli scudi

Loading...

Inter News: Lautaro ancora fermo

(Inter News) Brutte notizie dall’infermeria nerazzurra, Lautaro Martinez non ha superato il guaio al soleo della gamba sinistra, l’ematoma persiste. Il suo impiego nella partita interna con il Parma diventa a questo punto quasi impossibile, ed appare assai difficile anche il neo nerazzurro possa fare la sua parte con il Tottenham martedì prossimo.

Quello che sembrava un infortunio leggero si sta rivelando invece ben più grave. Il ragazzo è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale argentina. Sembrava che il lavoro differenziato svolto in questi giorni potesse risolvere il problema invece non è così.

Ancora Keita in mezzo

E allora tutto diventa più complicato per Spalletti. Già contro il Parma il mister con tutta probabilità sarà costretto a sistemare tra Perisic e Politano (o Candreva) di nuovo Keita come già successo in occasione della trasferta vittoriosa di Bologna.

Icardi infatti rientrerà dagli impegni con l’albicelste solo venerdì, dunque niente di più probabile che Spalletti usi tutte le cautele del caso. Icardi serve fresco e al 100% con il Tottenham, mandarlo in campo con gli emiliani con la sola rifinitura nelle gambe e con il rischio di una recidiva anche nel suo caso potrebbe essere un azzardo troppo alto.

Spalletti ha tutte le ragioni per essere infuriato con la mala sorte. Lautaro Martinez poteva e doveva rappresentare l’alternativa naturale a Mauro Icardi, questo è il suo ruolo per questo la società ha investito su di lui. La sua defaillance pone grossi dubbi al tecnico di Certaldo, costretto a giocarsi i primi scontro davvero decisivi con questa carenza, costretto a spostare Keita in un ruolo che di certo non è quello che più si sposa con le sue caratteristiche.