Inter, Brocchi: “I nerazzurri daranno fastidio alla Juventus”

Brocchi: “Che colpo Nainggolan”

L’Inter, a pochi giorni dalla fine del mercato, deve mettere a segno gli ultimi colpi per completare una rosa già competitiva, ma corta e priva di alternative in alcuni ruoli. Cristian Brocchi, ex giocatore di Milan e Lazio, parla dle prossimo campionato e dei nerazzurri, considerati i principali rivali della Juventus (favorita per la vittoria finale).

“Penso che l’Inter abbia fatto un colpo importante sia a livello di tecnica che di personalità acquistando Nainggolan. Aveva già una rosa di ottimo livello e già ha raggiunto a maggio un obiettivo importante in mezzo a tante difficoltà” – ha affermato l’allenatore. “Per questo penso possa dare più fastidio di tutte le altre squadre, anche perché nessuno magari se lo aspetta perché avrebbe diverse competizioni da giocare, ma penso sia attrezzata per poter competere” – ha aggiunto l’ex professionista -.

Un mediano e un attaccante per chiudere

L’Inter, dato ormai per fatto l’affare Vrsaljko, sono alla ricerca degli ultimi due tasselli per completare la rosa. Barella è in cima alla lista dei desideri per il ruolo di vice Nainggolan, ma potrebbe non essere l’unico colpo a centrocampo.

In caso di uscita di Joao Mario, i nerazzurri, infatti, andrebbero a bussare alla porta del Bayern Monaco per portare Vidal a Milano. I tedeschi vorrebbero incassare almeno 25 milioni dalla cessione del cileno ex Juve.

Infine, c’è il problema attaccante da risolvere. Complice l’esplosione di Lautaro, Spalletti starebbe pensando di varare il modulo a due punte. Ciò spingerebbe gli uomini mercato interisti a cercare un nuovo vice Icardi. Per il ruolo di senda punta, l’allenatore di Certaldo ha già in panchina Karamoh e Politano.