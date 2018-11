Inter, Borja Valero elogia i tifosi: “Ogni domenica ci dimostrano tanto”

Inter, Boris Valeri si racconta a Inter Tv e traccia un bilancio della sua esperienza in nerazzurro

Questa sera si è tenuta una nuova puntata di Inter Player One su Inter Tv e il protagonista della lunga intervista è stato Borja Valero. Il centrocampista nerazzurro che sembrava vicino all’ addio la scorsa estate è riuscito a riscattarsi in questa prima parte di stagione. Spalletti domenica contro il Frosinone potrebbe schierarlo dall’inizio in quello che potrebbe un ampio tournover in vista degli altri impegni.

Borja Valero si è raccontato tra passato, amore,famiglia, passioni e soprattutto Inter. Ed è proprio sull’esperienza in nerazzurro che il centrocampista si è lasciato andare a una vera e propria dichiarazione d’amore. “Un gran legame, dopo tanti anni in un’altra squadra sono arrivato all’Inter e ho visto subito cosa significa per la gente, ho visto sempre lo stadio pieno: capisci subito cosa significa. E’ veramente bello essere parte di questa casa. Lo spogliatoio? Fondamentale, è la parte più importante: se hai un bel gruppo, dai tutto per la squadra. Compagni con cui ho legato? Tanti, con chi parla spagnolo, ma mi trovo bene con i “vecchi”: Berni, Ranocchia, Padelli. Mi fanno ridere, vengono sempre in macchina insieme, sembrano un gruppo comico”.