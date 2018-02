Inter-Bologna, Spalletti pronto a dare un’altra chance al terzino

Inter, Dalbert potrebbe essere riconfermato dal primo minuto

L’Inter sta lavorando in vista del prossimo match casalingo contro il Bologna. I nerazzurri, senza vittorie da due mesi, recuperano Icardi e vogliono tornare a conquistare tre punti tra le mura amiche. Spalletti potrebbe riproporre dal primo minuto Dalbert, terzino ex Nizza arrivato l’estate scorsa per 20 milioni di euro. L’allenatore di Certaldo è convinto che il brasiliano non abbia ancora espresso il suo potenziale al massimo. Il numero 29 nerazzurro, fino a questo momento, ha deluso tutti, tifosi ed allenatore in primis. La prossima gara di campionato sarà importante per capire la sua tenuta fisica e mentale.

Contro Verdi e compagni, Spalletti non ha intenzione di sbagliare nuovamente. Gli esterni bassi saranno, appunto, Dalbert e Cancelo, mentre Perisic e Candreva si accomoderanno in panchina. Nelle ultime 8 gare di campionato, entrambi hanno messo in mostra discontinuità e stanchezza mentale e fisica. Il croato, soprattutto, sembra svogliato e poco deciso in fase di possesso palla (le due occasioni sprecate con il Crotone sono un segnale). Il tecnico si è assunto la responsabilità dei risultati della sua Inter, un Inter che deve tornare, il più preso possibile, alla vittoria, poichè ora la Lazio è a un solo punto.