Inter-Bologna, il difensore ha messo in mostra pregi e difetti

Inter, ecco il punto sull’esordio di Lisandro

L’Inter ha fatto esordire Lisandro Lopez, difensore arrivato a gennaio dal Benfica. L’argentino ha messo in mostra pregi e difetti nel corso del secondo tempo che lo ha visto impegnato a tenere l’ex di giornata Palacio. Spalletti ha ottenuto buone indicazioni in vista del futuro. Lisandro ha talento e buone doti atletiche. Nell’uno contro uno si è fatto valere anche grazie alla presenza del suo compagno di reparto Skriniar. Nonostante ciò, lo stesso ex Benfica si è fatto saltare in velocità in due occasioni (prima Palacio e poi da Dzemaili). Il periodo di ambientamento del ragazzo continua.

Miranda è sembrato impaurito e nervoso anche nella giornata di ieri. Il gol segnato da Palacio è dovuto ad un errore del brasiliano. L’ex Atletico Madrid, sin dall’inizio della stagione, ha messo in mostra limiti e fasi di calo. Spalletti lo ha notato e, siccome la squadra ha un obiettivo chiaro, cercherà di dare spazio ai giocatori più in forma, agli elementi che possono dare maggiori garanzie. Ogni gara è importante, sarà importante, poichè Lazio e Roma sono concorrenti agguerrite e competitive. Una cosa è certa, l’Inter, da questo momento, sa di poter contare su un difensore acerbo, ma di qualità e prestante dal punto di vista fisico.