Inter, Biasin: “Keita al posto di Icardi? Nessun problema”

Inter, Biasin: “Tutta un’altra cosa rispetto a Eder”

L’Inter cerca la prima vittoria stagionale nel match contro il Bologna. Spalletti vuole il massimo, pretende il massimo dai suoi giocatori. Icardi non sarà del match, almeno dal primo minuto. Il suo sostituto sarà Keita e non Lautaro Martinez. Il senegalese, che ha maggiore esperienza in serie A rispetto al giovane argentino, vuole mttersi in mostra per dimostrare a Spalletti di meritare la titolarità.

Anche il noto giornalista e tifoso dell’Inter Fabrizio Biasin ha commentato su Twitter la scelta di Spalletti. “Problema per Icardi, Lautaro affaticato. Davanti gioca Keita che, con tutto il rispetto, è un’altra cosa rispetto all’Eder dell’anno passato. Ergo, nessun alibi. (e comunque al Dall’Ara segnò persino Gabigol, per dire…)” – ha pubblicato il professionista -.