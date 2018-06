Inter, Biasin ironico su Ausilio: “Occhio che potrebbe vendere anche voi”

Biasin: “Scappate di corsa perchè vi vende”

Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell’Inter, annuncia su Twitter le cessioni di Valietti e Radu al Genoa e ironizza sulla bravura di Ausilio, direttore sportivo dell’Inter. Il professionista è riuscito a raggiungere quota 45 milioni di plusvalenze e, nello stesso tempo, ha messo a segno diversi colpi in entrata. “Avviso ai naviganti: se per sbaglio oggi incrociate Ausilio scappatedi corsa perchè vi vende” – ha scritto il giornalista sul suo profilo Twitter -.

Il direttore sportivo dell’Inter sta per chiudere un altro colpo in entrata. Matteo Politano è in sede e nelle prossime ore potrebbe firmare il suo nuovo contratto da giocatore nerazzurro. Il mercato interista, però, non si fermerà. Il prossimo obiettivo, in ordine di tempo, è Malcom.

Il brasiliano ha già manifestato, anche via social, la volontà di lasciare la Francia, di lasciare il Bordeuax per trasferirsi all’Inter. Il club nerazzurro vuole fortemente il carioca classe 1997. Nei prossimi giorni, le due compagini potrebbero incontrarsi nuovamente per dare una scossa alla trattativa.

Intanto, però, lo stesso Ausilio, insieme al suo staff, tiene sotto osservazione anche la situazione Florenzi. Il terzino non riesce a trovare un accordo con la Roma sull’ingaggio. la società capitolina offre 3 milioni l’anno, il giocatore ne vorrebbe 4. L’Inter resta alla finestra.