Inter – Bergomi: “Con la Juve c’è una rivalità storica, ma…”

Bergomi: “Per me il derby resta la partita”

Beppe Bergomi, leggenda nerazzurra e attuale opinionista di Sky sport, si esprime in merito ad una storica rivalità, ovvero quella fra Inter e Juventus. “Quella tra i nerazzurri e i bianconeri è una rivalità storica e lo è tutt’ora. Finché non è arrivato alla presidenza Moratti, per me la partita più sentita è sempre stato il derby con il Milan. Poi Moratti, Facchetti, Mazzola, Corso, Suarez, ci dicevano che la vera partita era contro la Juve. Da lì è cambiato tutto, l’abbiamo vissuta di più e con noi l’ambiente. Ma per me il derby” – ha affermato l’ex giocatore -.

Le parole di Bergomi si concentrano poi sul ruolo che lui stesso ha ricoperto per tanti anni. C’è un giocatore su tutti che gli ricorda la sua modalità di interpretare il calcio. “In chi mi rivedo oggi? In uno come Barzagli, perché è un professionista serio. In campo magari ha fatto meno gol di me ed è più difensore, ma è un esempio e i ragazzi non hanno bisogno di eroi, ma di esempi positivi. Poi potrei citare Skriniar, Ranocchia, Zanetti, Chiellini: esempi in campo e fuori“ – ha aggiunto Bergomi -. Nel frattempo, mancano solo cinque giorni alla stracittadina milanese. Inter e Milan stanno lavorando per farsi trovare pronti all’impegno di domenica 21.