Inter, Beccalossi spiega come approcciarsi alla partita di stasera

Direttamente dagli studi di Sky Sport, l’ex nerazzurro Evaristo Beccalossi ha voluto mandare un messaggio alla sua Inter. La sfida di stasera, oltre ad essere preparata tatticamente, va preparata psicologicamente. Scendere in campo coscienti di non essere padroni al 100% del proprio destino, per gli uomini di Spalletti potrebbe non essere positivo.

Inter, parla Beccalossi

Sull’approccio corretto che i nerazzurri dovranno avere questa sera, l’ex calciatore ha dichiarato: “E’ una partita di calcio, devi essere tonico ma più tranquillo ci arrivi meglio è. Il Barcellona non le riserve? Chi gioca non va in campo per fare figuracce, chi va in campo anzi deve trascinare gli altri perché sono quelli che giocano meno. Intanto bisogna battere il Psv, poi bisogna ragionare. La cosa che mi preoccupa è non arrivare troppo tesi, perché quando si arriva sereni si rende di più“. Insomma, secondo Beccalossi, per vincere la partita di questa sera sarà necessario essere concentrati e al tempo stesso sereni. Quando giochi a determinati livelli, la pressione si fa inevitabilmente sentire. Come detto dal tecnico interista Spalletti durante la conferenza stampa di ieri però, subito dopo aver appreso il girone in cui era stata sorteggiata, in pochi avrebbero pensato che l’Inter si sarebbe giocata la qualificazione.